Guantoni da tutto il mondo Ring bollente a Milano

A Milano si prepara una serata dedicata alla boxe con l’arrivo di appassionati e atleti provenienti da diversi paesi. Il Centro Pavesi sarà la sede della quarta edizione della “OPI Boxing Night”, un evento che richiama numerosi spettatori e combattenti. La manifestazione si svolgerà questa sera, offrendo un confronto tra pugili di varia provenienza. La serata promette di portare sul ring incontri di livello e spettacolo.

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Torna la nobile arte a Milano. Questa sera il Centro Pavesi ospiterà la nuova edizione della “OPI Boxing Night“. L’evento pugilistico organizzato da OPI Since 82 della famiglia milanese Cherchi in collaborazione con il Fight Club di Giacobbe Fragomeni, vedrà protagonisti alcuni dei nomi più seguiti della scena italiana della boxe. Il main event, trasmesso in diretta su DAZN, sarà affidato al peso medio Giovanni Sarchioto (13-1), pronto a incrociare i guantoni con il campione di Spagna Ezequiel Gurria (21-4) in una sfida di calibro internazionale valevole per il titolo WBO Intercontinentale dei pesi medi. Si tratta di un combattimento cruciale per valutare le potenzialità e le reali ambizioni del pugile di Anzio, molto rispettato nell’ambiente italiano ma ancora poco conosciuto dal grande pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guantoni da tutto il mondo. Ring “bollente“ a Milano Notizie correlate Guantoni pronti e spettacolo assicurato: torna sul ring la ‘Boxe Olimpica’Le tribune del Palazzetto dello sport di Copparo sono pronte ad accogliere gli appassionati di pugilato per una serata all’insegna delle grandi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Guantoni da tutto il mondo. Ring bollente a Milano; Una palestra di boxe a Gaza diventa il simbolo dell’autodeterminazione; Tiziano Consoli coi guantoni: l’assessore regionale in visita al Macerata Boxing Club; Nato attaccante, diventa portiere e viene premiato davanti al mondo intero: la favola del talento del Como. Guantoni da tutto il mondo. Ring bollente a MilanoIl Centro Pavesi ospita OPI Boxing Night organizzata dal Fight Club Fragomeni. Riflettori sul tunisino Aouina detentore WBC Silver e numero 15 del ranking. sport.quotidiano.net Sempre piu atleti degli soort da combattimento affidano i loro pugni ai guantoni Matador … Progettazione italiana dal 2015 … Condizionamento Allenamento Pugilato … #pugilato #boxingtraining #guantoni #boxing facebook