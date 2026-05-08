Il Comune ha annunciato l'avvio di nuovi hub dedicati a promuovere il commercio e i servizi nelle aree centrali della città. Si tratta di iniziative che coinvolgono il centro storico e la zona di Santa Vittoria, con l’obiettivo di rafforzare le attività commerciali locali. La Regione ha avviato trattative con diversi partner per definire gli accordi necessari alla realizzazione di questi progetti. Restano da chiarire le modalità di collaborazione e i tempi di attuazione.

? Domande chiave Come cambierà il commercio tra il centro storico e Santa Vittoria?. Chi sono i partner che devono firmare l'accordo con la Regione?. Dove si trovano esattamente le aree individuate per i nuovi Hub?. Come potranno le singole imprese aderire al nuovo progetto comunale?.? In Breve Intervento concentrato sul centro storico e sulla frazione di Santa Vittoria.. Collaborazione tra Comune e associazioni Confcommercio, Confesercenti e Cna.. Necessaria sottoscrizione accordo di partenariato con la Regione Emilia-Romagna.. Dettagli tecnici e modalità di adesione consultabili sul portale del Comune.. La giunta di Gualtieri ha approvato gli atti per l’avvio degli Hub del commercio e dei servizi, definendo le aree d’intervento nel centro storico e nella frazione di Santa Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualtieri: via agli Hub per rilanciare commercio e servizi locali

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