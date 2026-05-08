Grottaminarda primo master dell’Asl Avellino in Nursing degli Accessi Vascolari
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Primo master universitario targato Asl Avellino presso il Polo Didattico di Grottaminarda. Grazie alla sinergia con l’Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli, l’Azienda Sanitaria Locale punta all’alta formazione universitaria con il Master di I livello in "Nursing degli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Primo master dell’Asl Avellino a Grottaminarda sul Nursing degli accessi vascolari
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