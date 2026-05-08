grosso fiorentina sfida a napoli lazio e bologna

Fabio Grosso sta attirando l'attenzione come possibile protagonista della prossima stagione calcistica. La sua squadra si prepara a sfidare le avversarie Napoli, Lazio e Bologna in diverse partite di campionato. Gli incontri tra queste formazioni si sono già annunciati come momenti importanti del calendario, mentre il nome di Grosso viene spesso citato nei discorsi legati ai cambiamenti e alle strategie future.

Fabio Grosso è diventato uno dei nomi più osservati in vista della prossima estate. Il tecnico del Sassuolo piace a diverse società che potrebbero cambiare allenatore al termine della stagione. Tra queste c’è soprattutto la Fiorentina, che sta valutando il futuro di Paolo Vanoli. La posizione dell’attuale allenatore viola appare sempre meno solida. Per questo il club toscano ha iniziato a muoversi su possibili alternative. Grosso, al momento, sembra uno dei profili più graditi. La concorrenza, però, è ampia. Anche il Bologna segue la situazione. Il nome dell’allenatore del Sassuolo potrebbe tornare utile in caso di addio di Vincenzo Italiano. La Lazio lo tiene in considerazione se dovesse interrompersi il rapporto con Maurizio Sarri.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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