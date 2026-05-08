Grieco e Ferretti | Francesco e i Templari

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pochi personaggi della nostra storia sono ammantati di fascino come lui, San Francesco, personaggio controverso che sa suscitare curiosità, attraendo le persone in modo trasversale, ovvero a prescindere da qualunque ideologia. È, soprattutto, personaggio da cui si generano nuove iniziative che, grazie all’approfondimento della sua conoscenza, permettono di dare attualità a un oggi che attinge la propria identità dalle vicende storiche che lo trovarono protagonista. Pubblicato da La Traccia Buona Edizioni, " Francesco e i Templari. La custodia della luce " è allo stesso tempo romanzo cavalleresco e riflessione storico-spirituale, che riporta...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mauro Giorgio Ferretti-Umberto Grieco, il libro Francesco e i Templari - La Custodia della Luce

Video Mauro Giorgio Ferretti-Umberto Grieco, il libro Francesco e i Templari - La Custodia della Luce

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