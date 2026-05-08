Secondo le ultime informazioni, non sono stati trovati elementi che possano mettere in discussione il provvedimento di grazia concesso a Nicole Minetti lo scorso febbraio. La Procura generale di Milano ha espresso un parere favorevole, e al momento non risultano sviluppi che possano alterare questa posizione. La situazione rimane quindi invariata rispetto alle decisioni già prese nelle scorse settimane.

Al momento non sarebbero emersi elementi tali da mettere in discussione il parere favorevole espresso dalla Procura generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso febbraio. Secondo le prime risultanze dell’istruttoria integrativa, svolta anche con il supporto dell’Interpol in Uruguay e Spagna, non sarebbero stati trovati aspetti rilevanti capaci di modificare il quadro che aveva portato all’approvazione dell’atto di clemenza. Le verifiche, tuttavia, non sono ancora concluse. I magistrati attendono ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. Gli accertamenti erano stati richiesti dal Ministero della Giustizia dopo una...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grazia a Nicole Minetti: al momento nessun elemento negativo per metterla in discussione

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