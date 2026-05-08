Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 va in onda la 15esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming, consentendo agli spettatori di seguire l’evento in diretta tramite piattaforme digitali. La puntata si svolge in prima serata, come di consueto, e coinvolge i concorrenti del reality show.

Stasera, venredì 8 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 15esima puntata

Fabrizio Corona e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 17/12/2025

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda.

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 8 maggioGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e le ultime notizie di oggi, 8 maggio su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it

Tutto ha avuto inizio da una gaffe del Grande Fratello Vip. Durante una delle lunghe dirette, infatti, l'inquadratura si è concentrata su uno sconosciuto che si trovava nella casa e sembrava ricevere (o dare) delle direttive al microfono Di chi si tratta: https://fanpa. - facebook.com facebook