Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Durante la serata saranno ufficializzate le nomination, si conosceranno i nomi degli eliminati e saranno presentati i risultati dei sondaggi. I concorrenti si preparano a vivere un’altra serata all’interno della casa, mentre i telespettatori potranno seguire gli sviluppi in diretta.

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, va in onda una nuova puntata dell Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quindicesima puntata dell’8 maggio, cosa succederà?. Venerdì 8 maggio 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 con una nuova imperdibile puntata. In studio Ilary Blasi con le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sono trascorsi 51 giorni da quando si sono accese le luci nella casa più spiata d’Italia e cresce l’attesa in vista della finale del 19 maggio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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