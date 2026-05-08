Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Grande Fratello Vip” 2026, condotta da Ilary Blasi. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna in televisione con un appuntamento in prima serata. La trasmissione vede protagonisti i concorrenti che vivono insieme nella casa e vengono seguiti tramite telecamere. La puntata prevede l’intervento della conduttrice e l’interazione con i partecipanti.

Stasera, 8 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Antonella Elia, finalista di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. (Foto: Archivio LaPresse) Un’ eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta: le anticipazioni

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