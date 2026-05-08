Il Grande Fratello Vip 2026 torna in onda questa sera, con l'eliminazione che si svolgerà prima della finale del 19 maggio. Durante la puntata si è verificato uno scontro tra due concorrenti, uno dei quali ha avuto un confronto acceso con un altro partecipante. Sono state annunciate anche le nomination, che determineranno chi accederà alla fase finale del reality. La puntata si preannuncia carica di tensione e sorprese.

Nuovo appuntamento oggi, venerdì 8 maggio, con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Ilary Blasi, al timone del reality, torna in diretta affiancata dalle affilate opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Gli ascolti continuano a sorridere al programma: la puntata di martedì 5 maggio ha infatti registrato un ottimo trend con 2.261.000 spettatori, pari a uno share del 18,6%. Un risultato che carica l’atmosfera in vista della finalissima del 19 maggio, ormai distante solo pochi giorni. Il clima nella Casa è infuocato, specialmente tra le due concorrenti che hanno già strappato il pass per la finale: Alessandra Mussolini e Antonella Elia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 dell'8 maggio: lo scontro Elia-Mussolini, le nomination

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