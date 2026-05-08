A partire da settembre, il reality più famoso in Italia si prepara a tornare con una nuova edizione su Canale 5. La presenza di un volto noto al timone ha contribuito a riaccendere l’interesse del pubblico, portando gli ascolti a circa due milioni di spettatori per puntata. La produzione ha confermato la ripresa del programma, senza annunciare ancora dettagli specifici sul format o sui partecipanti.

Il Grande Fratello è già stato confermato per una nuova edizione sui teleschermi di Canale 5. Il ritorno di Ilary Blasi ha ridato verve al programma, tanto da registrare 2 milioni di telespettatori a puntata. In queste ore, Il Quotidiano Nazionale ha lanciato alcune indiscrezioni in merito alla nuova edizione del reality show targato Mediaset. Secondo quanto rivelato dal quotidiano, il programma con la conduzione di Ilary Blasi potrebbe già tornare da settembre nella prima serata di Canale 5. Tra le novità inoltre ci sarebbe l'intenzione degli autori di formare un cast misto: “L’idea sarebbe quella di scegliere sia concorrenti famosi e popolari che volti totalmente sconosciuti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello cambia tutto da settembre: la mossa a sorpresa di Mediaset

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