Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio 202628, che riguardano circa il 50% dei ruoli disponibili e le supplenze nelle scuole. La pubblicazione include elenchi con alcuni casi vuoti, dove non risultano inseriti candidati. Questi documenti sono ora disponibili per consultazione e rappresentano un passo importante per le assegnazioni di incarichi e posizioni di ruolo negli istituti scolastici.

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Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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