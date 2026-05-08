Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio 202628, che riguardano circa il 50% dei ruoli disponibili e le supplenze nelle scuole. La pubblicazione include elenchi con alcuni casi vuoti, dove non risultano inseriti candidati. Questi documenti sono ora disponibili per consultazione e rappresentano un passo importante per le assegnazioni di incarichi e posizioni di ruolo negli istituti scolastici.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il 19 maggio scadono i termini per la presentazione di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026/27. Le graduatorie sono aperte a chi ha svolto almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nella scuola statale in qualità di ATA… x.com