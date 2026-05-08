Nel GP di Miami 2026 di Formula 1, la scuderia Williams ha ottenuto risultati che hanno soddisfatto alcune aspettative, mentre altri team sono rimasti insoddisfatti. È il nuovo appuntamento di Motor News e della rubrica “Felicioni e Scontenti”, dedicata agli sviluppi e alle reazioni legate alla gara. La competizione si è svolta nel circuito di Miami, coinvolgendo diversi piloti e team che hanno affrontato le qualifiche e la corsa.

WEC SPA 2026: sorpresa Peugeot, mentre Ferrari e Toyota inseguono! Anteprima 6 Ore di Spa Chi vince il Giro d’Italia 2026? Favoriti, outsider e la speranza Pellizzari Nuovo appuntamento con Motor News e la rubrica “Felicioni e Scontenti” dedicata al GP di Miami 2026 di Formula 1. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i protagonisti del weekend americano, partendo da un Felicione totalmente inaspettato: la Williams. Dopo un inizio di stagione complicato e ben al di sotto delle aspettative, il team britannico riesce finalmente a costruire un weekend solido, competitivo e concreto, raccogliendo un risultato che può rilanciare morale e ambizioni per il resto del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

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GP Miami 2026, Felicioni & Scontenti: Williams finalmente convince!

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