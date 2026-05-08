Nonostante gli scontri tra forze iraniane e americane che si sono verificati ieri sera e nelle ore notturne nello Stretto di Hormuz, le attività diplomatiche continuano. I combattimenti hanno coinvolto le navi e le forze militari di entrambi i paesi, senza interrompere le trattative in corso. La situazione resta tesa, ma nessuna delle parti ha sospeso gli impegni diplomatici in atto.

Lo scambio di colpi tra forze iraniane e americane che ieri sera e stanotte ha infiammato lo Stretto di Hormuz e oltre non ha fatto collassare il processo diplomatico. A chiudere l’incidente è stato lo stesso Trump dichiarando che resta in vigore. Su quanto avvenuto, ovviamente, le versioni sono contrastanti. Difficile dar credito alla propaganda americana che dall’inizio del confronto – da quando cioè ha usato la minaccia dell’inesistente atomica iraniana per attaccare – propala disinformazione a piene mani. Ultimo esempio la portata dei danni subiti nel corso della guerra, che il Washington Post, grazie alle immagini satellitari, ha rivelato essere molto maggiori di quanto reso pubblico (al contrario, Teheran ha dettagliato minuziosamente vittime e danni subiti).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Golfo. La diplomazia prosegue, nonostante gli scontri

A conversation with Anwar Gargash, Diplomatic Advisor to the President of the United Arab Emirates

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