La questione riguarda l'offerta della Asko Holding alla Goldoni Keestrack, che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti sindacali della Fiom. Secondo quanto riferito, l'azienda ha proposto di ridurre drasticamente il numero di operai, lasciando meno della metà dei 97 attuali. I sindacati hanno definito l'offerta come inaccettabile, sollevando dubbi sulla possibilità di mantenere la produzione con una forza lavoro così ridotta.

? Punti chiave Come potrà la produzione sopravvivere con meno della metà degli operai?. Perché l'offerta della Asko Holding è stata definita incetticale dai sindacati?. Chi garantirà il reintegro dei 56 lavoratori esclusi dal piano attuale?. Quali conseguenze avrà il fallimento dell'asta per il distretto agricolo?.? In Breve Offerta Asko da 8 milioni di euro per beni e avviamento aziendale.. Proposta prevede subentro contrattuale per soli 41 addetti su 97 totali.. Assessore Giovanni Paglia sollecita tavolo regionale per salvaguardia settore agricolo.. Scadenza prorogata per le trattative tra vertici turchi e parti sociali a maggio.. A fine maggio scadranno le nuove tempistiche per l’offerta della Asko Holding sulla Goldoni Keestrack di Migliarina, dopo che il bando d’asta del Tribunale di Modena è rimasto privo di partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goldoni Keestrack: offerta Asko sotto la Fiom, dubbi sui 97 operai

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