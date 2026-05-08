Goldengas Senigallia | il Cecina la travolge e chiude la stagione

Nell'ultima partita della stagione, Goldengas Senigallia è stata sconfitta dal Cecina, che ha vinto con un ampio margine. La squadra ospite ha preso un vantaggio decisivo nel primo quarto, mentre i biancorossi hanno tentato una rimonta nel secondo, guidata da uno dei loro giocatori. La partita si è conclusa con il Cecina in vantaggio, segnando la fine della stagione per Senigallia.

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? Domande chiave Come ha influito la scelta di Petitto sul risultato finale?. Chi ha guidato la rimonta dei biancorossi nel secondo quarto?. Perché il break del Cecina nel terzo periodo ha deciso il match?. Quali sono i prossimi passi della dirigenza dopo l'eliminazione?.? In Breve Cicconi Massi segna 17 punti, Battisti 10 e Clementi 9 per la Goldengas.. Saccaggi realizza 22 punti, Turini 17 e Pistolesi 10 per il Cecina.. Il break decisivo avviene nel terzo quarto con il riposo di Battisti e Foglietti.. Circa 400 spettatori hanno assistito alla sfida conclusiva negli ottavi di finale.. La Goldengas Senigallia chiude la sua corsa nei play-off per la serie B Nazionale con una sconfitta interna in gara 2 per 61-72 contro il Cecina, davanti a circa 400 spettatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Goldengas Senigallia: il Cecina la travolge e chiude la stagione Notizie correlate La Goldengas pronta a dire la sua a CecinaLa Goldengas Senigallia inizia oggi con la gara 1 in trasferta a Cecina contro la locale formazione i playoff per la promozione in serie B Nazionale. La Goldengas Senigallia sfida la rivelazione Virtus CivitanovaDopo un match abbordabile, ma vinto faticosamente contro un Val di Ceppo in lotta per non retrocedere, la Goldengas Senigallia torna in trasferta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Goldengas pronta a dire la sua a Cecina; Basket Serie B Interregionale / Cecina vince anche a Senigallia 72-61, la Goldengas è fuori; Basket: Goldengas sconfitta a Cecina, ora il PalaPanzini chiama a raccolta per gli ottavi di finale; Arriva Cecina, serve un’altra Goldengas. Finisce la stagione della Goldengas SenigalliaSi chiude con la sconfitta interna anche in gara 2 la stagione 2025-26 della Goldengas Senigallia che si ferma agli ottavi di finale dei play-off per la serie B Nazionale. Cecina passa con merito 72-6 ... senigallianotizie.it La Goldengas Senigallia si gioca tutto in casa contro il CecinaSi gioca mercoledì sera 6 maggio alle ore 20.30 al PalaPanzini la gara di ritorno degli ottavi di finale dei play-off di B Interregionale, tra il Cecina, che domenica scorsa ha vinto in casa gara 1 79 ... senigallianotizie.it TUTTI AL PALAPANZINI || le disposizioni per il match di questa sera Pallacanestro Goldengas Senigallia invita tutti i propri tifosi ed i senigalliesi al match di questa sera - palla a due ore 20.30 - tra la Goldengas e Cecina, valevole per gara-2 dei Playoff di - facebook.com facebook