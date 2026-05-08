global sumud flotilla 31 imbarcazioni sono ripartite da creta destinazione turchia e poi gaza

Alle prime luci dell’alba, 31 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono partite da Creta con destinazione la Turchia e Gaza. La flottiglia ha lasciato il porto di Ierapetra, dirigendosi verso la punta est dell’isola, poi si sono imbarcate verso nord-est in acque vicino alle isole di Carpantos e Rodi. Successivamente, si sono dirette verso Marmaris, in Turchia.

La Flotilla è ripartita all’alba, le 31 barche navigano da Ierapetra verso la punta est di Creta, da lì prenderanno per nord est verso Marmaris in Turchia navigando per lo più in acque greche vicino alle isole di Carpantos e Rodi. Prevedono di arrivare in un giorno e mezzo. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Guerra in Iran, le entrate fiscali del Cremlino legate alla vendita di petrolio hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sei mesi Dopo la fumata nera del negoziato europeo, il presidente Usa concede non più di due mesi a Bruxelles per rispettare l’accordo commerciale Razzo contro la base italiana Unifil in Libano: nessun ferito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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