Gli industriali francesi in visita alle più grandi aziende del paese

Fino a domenica 15, un gruppo di industriali provenienti dal Dipartimento della Dordogna, nella regione della Nuova Aquitania, si troverà nel territorio di Modigliana. Durante il soggiorno, visiteranno alcune delle aziende più importanti della zona, tra cui produttori di vini e altre imprese locali. La delegazione francese ha programmato visite e incontri con i rappresentanti delle imprese italiane per conoscere da vicino le attività economiche del territorio.

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Fino a domenica 15 industriali del Dipartimento della Dordogna nella Nuova Aquitania – dove si trova il comune francese gemellato di Monbazillac – visiteranno le maggiori aziende di Modigliana. Tra queste la Alpi, prima azienda al mondo a rendere industriale il processo manifatturiero del legno; l’Aurel che promuove soluzioni avanzate di microelettronica, automazione per industria elettronica, power electronics e tecnologie wireless per industria; la Bimp, produttrice di fogli da impiallacciatura e pannelli a base di legno; la Tipo-litografia Fabbri. Monbazillac è un piccolo comune con circa 900 abitanti nella regione vinicola di Bergerac, conosciuto per i suoi famosi vini dolci e gli splendidi paesaggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli industriali francesi in visita alle più grandi aziende del paese Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Leggi anche: Raid iraniani su una delle più grandi città industriali del mondo Alexis Pinturault annuncia il ritiro. L’addio di uno dei più grandi sciatori francesiSi chiude la carriera di Alexis Pinturault, che saluta il Circo Bianco dopo aver dovuto incassare la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli industriali francesi in visita alle più grandi aziende del paese; Francia, produzione industriale e manifatturiera marzo crescono oltre attese; Il triangolo Grecia-Francia-Ucraina per fornire i Mirage 2000 greci a Kiev; Fabbriche che chiudono e terziario povero: all’Italia manca una politica industriale. Gli industriali francesi in visita alle più grandi aziende del paeseFino a domenica 15 industriali del Dipartimento della Dordogna nella Nuova Aquitania – dove si trova il comune francese ... ilrestodelcarlino.it Crisi in Francia: quali gli impatti sul portafoglioSecondo alcuni la Francia sta vivendo adesso quello che l’Italia ha vissuto nel 2011, ma bisognerà capire come la BCE reagirà per evitare eventuali contagi sugli altri mercati. Secondo gli analisti di ... ansa.it Negli anni abbiamo dimostrato che arie industriali dismesse possono diventare luoghi di cultura, veri e propri teatri. Avanteatro fu una operazione importante, un progetto forte, perché invertiva il paradigma: palazzi al posto di vecchie industrie. Io, Gina Fusco, facebook