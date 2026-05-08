Gli imprenditori di Pesaro Urbino hanno espresso un parere favorevole riguardo alla possibilità di finanziare con donazioni e sponsorizzazioni private i nidi e le scuole materne comunali. La proposta prevede di sostenere queste strutture attraverso contributi da aziende private, senza coinvolgere risorse pubbliche. La discussione si inserisce nel dibattito sulla promozione dell’occupazione femminile, con gli industriali che vedono questa iniziativa come un sostegno concreto.

La prima risposta positiva alla prospettiva di poter sostenere con donazioni e sponsorizzazioni private, nidi e materne comunali, proviene dagli industriali di Pesaro Urbino. Del resto è proprio a Confindustria Piacenza che ci siamo rifatti nell’articolo di ieri quando abbiamo citato uno dei precedenti registrati in Italia: l’associazione piacentina di industriali ha raccolto con il coinvolgimento diretto di numerose aziende associate 312mila euro, suddivisi in tre annualità, a sostegno dell’ampliamento dell’offerta pubblica dei nidi d’infanzia. "Il ‘modello Piacenza’ va calato nella realtà della nostra provincia – spiega Andrea Baroni, direttore di Confindustria Pesaro Urbino –, ma rappresenta certamente una buona prassi di collaborazione pubblico-privato, che per gli imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino è consolidata da sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli industriali accolgono con favore l’idea: "E’ giusta: aiuterà l’occupazione femminile"

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