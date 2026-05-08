Gli attori urlano al regime per battere cassa

Durante la cerimonia del David di Donatello, alcuni attori hanno interrotto la serata con interventi pubblici contro il fascismo, il berlusconismo e il declino culturale. Le dichiarazioni sono state accompagnate da urla e proteste, creando un clima di tensione tra il pubblico presente. Nessuna delle star ha mantenuto un atteggiamento neutrale, mentre i discorsi si sono susseguiti tra applausi e fischi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un paio di anni fa avrebbero parlato di riscaldamento globale. Ancora prima, con Matteo Salvini ministro, si sarebbero spesi con gli occhi lucidi a favore dell’immigrazione di massa. Adesso va di moda la Palestina, e dunque registi, scenografi, attori e Vip assortiti premiati ai David di Donatello si sono scatenati sul tema: chi deprecava il genocidio, chi plaudiva alla Flotilla. Tutto secondo copione, anche l’impegno sociale ha la sua sceneggiatura e talvolta le sue maschere da commedia dell’arte da indossare su gentile suggerimento del pensiero prevalente. Ma era prevedibile: gli appelli e le dichiarazioni a effetto delle stelline di celluloide a favore della causa di turno sono attesi e per questo trascurabili, strappano al massimo qualche like sui social, due applausi adolescenziali, depotenziati perché telefonati.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli attori urlano al regime per battere cassa Notizie correlate Festival del Verde, la Tattoo Convention e gli attori di Mare Fuori: gli eventi casertani nel week end dal 10 al 12 aprileFestival del Verde, la convention dei tatuaggi, i protagonisti di Mare Fuori a teatro e ancora tanto altro in questo secondo fine settimana di aprile. Leggi anche: "Lo scuru": proiezione speciale al Rouge et Noir, in sala il regista e gli attori