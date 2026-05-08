Gli attori urlano al regime per battere cassa
Durante la cerimonia del David di Donatello, alcuni attori hanno interrotto la serata con interventi pubblici contro il fascismo, il berlusconismo e il declino culturale. Le dichiarazioni sono state accompagnate da urla e proteste, creando un clima di tensione tra il pubblico presente. Nessuna delle star ha mantenuto un atteggiamento neutrale, mentre i discorsi si sono susseguiti tra applausi e fischi.
Un paio di anni fa avrebbero parlato di riscaldamento globale. Ancora prima, con Matteo Salvini ministro, si sarebbero spesi con gli occhi lucidi a favore dell’immigrazione di massa. Adesso va di moda la Palestina, e dunque registi, scenografi, attori e Vip assortiti premiati ai David di Donatello si sono scatenati sul tema: chi deprecava il genocidio, chi plaudiva alla Flotilla. Tutto secondo copione, anche l’impegno sociale ha la sua sceneggiatura e talvolta le sue maschere da commedia dell’arte da indossare su gentile suggerimento del pensiero prevalente. Ma era prevedibile: gli appelli e le dichiarazioni a effetto delle stelline di celluloide a favore della causa di turno sono attesi e per questo trascurabili, strappano al massimo qualche like sui social, due applausi adolescenziali, depotenziati perché telefonati.🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
Festival del Verde, la Tattoo Convention e gli attori di Mare Fuori: gli eventi casertani nel week end dal 10 al 12 aprileFestival del Verde, la convention dei tatuaggi, i protagonisti di Mare Fuori a teatro e ancora tanto altro in questo secondo fine settimana di aprile.
Leggi anche: "Lo scuru": proiezione speciale al Rouge et Noir, in sala il regista e gli attori