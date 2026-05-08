Giulio Scarpati al Nuovo Sancarluccio | il teatro dell’anima tra Kundera ironia e formazione
Al Nuovo Sancarluccio, l’attore Giulio Scarpati porta in scena uno spettacolo che unisce elementi di teatro, letteratura e formazione. Lo spettacolo si ispira a temi trattati da Kundera, con un tono che mescola ironia e introspezione. L’obiettivo dichiarato è creare un’occasione di confronto e crescita personale, andando oltre la semplice recitazione. La rappresentazione si inserisce in un percorso di incontro tra pubblico e scena, con attenzione alle sfumature umane e culturali.
C’è un’idea di teatro che non si limita alla semplice rappresentazione, ma che ambisce a diventare incontro, formazione, attraversamento umano e culturale. È questa la visione che anima il progetto ideato da Gigliola de Feo, Giuliana Tabacchini ed Ersilia Saffiotti, tre donne di teatro che, con.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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