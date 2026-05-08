Giulio Scarpati al Nuovo Sancarluccio | il teatro dell’anima tra Kundera ironia e formazione

Al Nuovo Sancarluccio, l’attore Giulio Scarpati porta in scena uno spettacolo che unisce elementi di teatro, letteratura e formazione. Lo spettacolo si ispira a temi trattati da Kundera, con un tono che mescola ironia e introspezione. L’obiettivo dichiarato è creare un’occasione di confronto e crescita personale, andando oltre la semplice recitazione. La rappresentazione si inserisce in un percorso di incontro tra pubblico e scena, con attenzione alle sfumature umane e culturali.

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C’è un’idea di teatro che non si limita alla semplice rappresentazione, ma che ambisce a diventare incontro, formazione, attraversamento umano e culturale. È questa la visione che anima il progetto ideato da Gigliola de Feo, Giuliana Tabacchini ed Ersilia Saffiotti, tre donne di teatro che, con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Al Teatro Sancarluccio Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!”NAPOLI – Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo... …e arriva Lei: al Sancarluccio la scena si fa confessione dell’animaNel raccolto spazio del Nuovo Teatro Sancarluccio, luogo da sempre incline alla confidenza teatrale e alla prossimità emotiva tra scena e platea, lo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tulipani di Seta Nera, a Giulio Scarpati il premio alla carriera; Riccardo Donna sull'ipotesi del ritorno di Un medico in famiglia: Non serve, Giulio Scarpati non lo farebbe mai; A Giulio Scarpati il Premio alla Carriera alla 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera; Giulio Scarpati premiato a Roma: al Moderno il premio alla carriera. Napoli, Giulio Scarpati maestro al Sancarluccio per due giorni tra Kundera e formazioneIl Nuovo Teatro Sancarluccio si prepara ad accogliere due giornate dedicate all'arte scenica e cinematografica, affidando il centro del progetto a Guido Scarpati. Il 14 e il 15 maggio, ... ilmattino.it Giulio Scarpati premiato alla carriera al Festival Tulipani di Seta NeraGiulio Scarpati riceve il Premio alla Carriera al Festival Tulipani di Seta Nera, un omaggio all'impegno civile ... it.blastingnews.com SuperGuidaTV. . Giulio Scarpati ed Eleonora Cadeddu alla presentazione del libro di Lino Banfi "90, non mi fai paura!" ed è subito nostalgia di "Un medico in famiglia" #UnMedicolnFamiglia #LinoBanfi #rai #fiction #giulioscarpati - facebook.com facebook