Il ministro ha espresso disappunto riguardo a una dichiarazione del presidente della Biennale, accusandolo di aver sbagliato a citare il presidente della Repubblica. Successivamente, il ministro ha commentato anche le affermazioni di un altro politico, commentando con sarcasmo la sua assenza. La vicenda ha generato una nuova polemica pubblica, con reazioni sui social e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.

Nuova polemica del ministro con il presidente della Biennale. Poi punge Matteo Salvini: «Io assente? Pensavo parlasse di sé stesso». Il mondo si divide sostanzialmente in due categorie: chi su Whatsapp ha le spunte grigie e chi ha le spunte blu. Possiamo garantire personalmente che il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha attive quelle blu, quindi quando legge un messaggio chi lo ha inviato lo sa, e in assenza di risposta ci resta ancora più male. Solidarizziamo quindi con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ieri ha confessato il suo dolore ai microfoni di Sky Tg24: « Buttafuoco? Io gli ho scritto l’ultimo messaggio venerdì scorso», ha rivelato, «un messaggio di dissenso affettuoso ma non ho ricevuto risposta.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giuli non si dà pace: «Buttafuoco sbaglia a citare Mattarella»

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