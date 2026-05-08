Giuli e il caso Biennale | Buttafuoco è un amico ma ha sbagliato

Il ministro della Cultura ha riferito di aver cercato un contatto con il presidente della Biennale di Venezia, senza ricevere risposta. La conversazione si è svolta nel suo ufficio al Collegio Romano, dove ha anche affermato che Buttafuoco è un amico, ma che ha commesso un errore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni di questa mancanza di comunicazione o sui motivi di dissenso.

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Nel suo ufficio al Collegio Romano, il ministro della Cultura Alessandro Giuli racconta di aver provato a riallacciare un filo con il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, senza però ottenere risposta. “Gli ho scritto alcuni giorni fa, ma non mi ha ancora risposto”, dice mostrando il telefono. Il contenuto del messaggio resta riservato, ma il senso viene chiarito: divergenza netta sulla presenza russa alla Biennale, e al tempo stesso un legame personale che non si cancella facilmente. “Siamo in disaccordo su questa vicenda, ma in questo mondo così complicato non smetterò mai di stimarlo”, dichiara il ministro in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ricordando anche un rapporto familiare e amicale molto stretto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giuli e il caso Biennale: "Buttafuoco è un amico, ma ha sbagliato" Notizie correlate Il ministro Giuli e l’ex amico Buttafuoco: «Alla Biennale ha vinto Putin»Secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli con la biennale di Venezia ha vinto Vladimir Putin. Biennale Venezia, Giuli attacca Buttafuoco: “Sbagliato aprire il padiglione russo, ha fatto un pasticcio”Per il ministro della Cultura Alessandro Giuli il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco "ha fatto un pasticcio" decidendo di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Qual è la vera questione politica intorno al caso Biennale; Giuli sul caso del docufilm su Giulio Regeni: Inaccettabile non dargli finanziamenti; Live In Roma, Giuli: Post Salvini? Pensavo fosse autocritica su assenteismo; Niente fondi al docufilm su Regeni, ora Giuli mette una toppa: Inaccettabile caduta, mai più. Biennale Arte, Giuli: Buttafuoco? Gli ho scritto un messaggio ma non ha rispostoIl ministro ospite di Live In Roma su Sky: L'aspetto personale è stato fin troppo illuminato dal cono di luce mediatico, a discapito della verità delle cose Buttafuoco? Io gli ho scritto l'ultimo m ... adnkronos.com Lite tra Salvini e Giuli in consiglio dei ministri. Poi interviene Meloni: «Basta spocchia»Il leader del Carroccio: «Raderei al suolo le Soprintendenze». La reazione: «Esci fuori e ripetilo in pubblico» ... roma.corriere.it Buttafuoco, Giuli e i destri casinari. Il corsivo di Falconi. x.com Giuli torna a criticare Buttafuoco: "Inopportuno citare Mattarella" . Leggi l'articolo #Biennale - facebook.com facebook