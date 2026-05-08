Giugliano una festa della mamma speciale alla Life school

A Giugliano si è svolta una celebrazione dedicata alle mamme presso la “Life School”. La direttrice dell’istituto ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’evento, definendolo un momento importante per la comunità scolastica. La festa ha coinvolto studenti e genitori, creando un’occasione di condivisione e di riconoscimento per tutte le madri presenti. L’evento si è concluso con attività e momenti di socializzazione tra i partecipanti.

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