Giro d’Italia 2026 l’ora dei Finisseur Chi sono e dove colpiranno

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e tra i protagonisti emergono i finisseur, specializzati nel colpire negli ultimi metri di gara. Questi corridori, che non sono né velocisti puri né scalatori, si distinguono per il tempismo e la capacità di chiudere le tappe decisive. Le loro strategie si concentrano su tratti pianeggianti e arrivi in salita, dove possono sfruttare le proprie doti di sprint finale.

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Nel ciclismo moderno, il finisseur è l’artista del tempismo. Non possiede lo spunto dei velocisti puri per dominare una volata di gruppo, né la leggerezza degli scalatori per volare sopra i 2000 metri. Il suo regno è il caos degli ultimi chilometri: strappi brevi, muri rudi e finali tecnici dove il cuore conta quanto il rapporto. Il finisseur è colui che rompe la coreografia dei treni dei velocisti, lanciando l’attacco solitario tra i 2 e i 5 km dalla conclusione. Ecco l’analisi dei protagonisti attesi e dei terreni di caccia in questo Giro d’Italia 2026. Il giovane svizzero è l’astro nascente della categoria. Dotato di uno scatto esplosivo, Christen ha dimostrato di saper mantenere medie altissime dopo aver scollinato su pendenze in doppia cifra.🔗 Leggi su Sportface.it Giro d'Italia 2026, Vegni: «Spero che Vingegaard venga, doveva già esserci quest'anno» Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026 in tv: dove vederlo (in chiaro e non). Chi sono i telecronisti Leggi anche: Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseur Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia 2026, i favoriti da Vingegaard a Pellizzari: tutti i nomi per la maglia rosaAtteso il duello tra il danese della Visma-Lease a Bike, grande favorito, e il Duca di Camerino. L’Italia fa il tifo per rivedere un azzurro sul podio ... today.it Giro d’Italia 2026, Giardini: Vingegaard potrebbe perdere solo con un Pogacar in forma. Pellizzari può arrivare secondoIl Giro d'Italia 2026 scatterà oggi dalla Bulgaria. C'è davvero grandissima attesa per le tre settimane della Corsa Rosa, con Jonas Vingegaard come grande ... oasport.it Dal Blockhaus a Piancavallo: ecco le tappe che decideranno il Giro. Il grande timore è un monologo di Vingegaard - facebook.com facebook Il #Papa a #Pompei, campane a festa. Il giro in golfcar tra la folla x.com