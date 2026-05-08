Giro d’Italia 2026 la prima maglia azzurra è di Diego Pablo Sevilla

Da sportface.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 ha preso il via in Bulgaria, segnando il primo giorno di competizione. Durante la prima tappa, è stato assegnato il primo riconoscimento per la maglia azzurra, che è andata a un ciclista di nazionalità spagnola. La corsa continua con le prossime tappe in Italia, mentre i corridori affrontano le sfide della gara.

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Il Giro d’Italia 2026 apre i battenti in terra bulgara e regala subito il primo verdetto per quanto riguarda le maglie dei leader. È Diego Pablo Sevilla a vestire la prima maglia azzurra di questa edizione. Il corridore della Polti-VisitMalta ha fatto la voce grossa sul primo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia 2026, conquistando i punti necessari per salire sul podio di Burgas come re degli scalatori. La tappa inaugurale, la Nessebar-Burgas, non presentava pendenze proibitive, ma è stata terreno fertile per i cacciatori di traguardi intermedi. Sevilla è stato lesto a inserirsi nella fuga di giornata, una mossa tattica perfetta orchestrata dal team di Ivan Basso e Alberto Contador.🔗 Leggi su Sportface.it

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