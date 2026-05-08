Giro d’Italia 2026 la prima maglia azzurra è di Diego Pablo Sevilla

Il Giro d’Italia 2026 ha preso il via in Bulgaria, segnando il primo giorno di competizione. Durante la prima tappa, è stato assegnato il primo riconoscimento per la maglia azzurra, che è andata a un ciclista di nazionalità spagnola. La corsa continua con le prossime tappe in Italia, mentre i corridori affrontano le sfide della gara.

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Il Giro d’Italia 2026 apre i battenti in terra bulgara e regala subito il primo verdetto per quanto riguarda le maglie dei leader. È Diego Pablo Sevilla a vestire la prima maglia azzurra di questa edizione. Il corridore della Polti-VisitMalta ha fatto la voce grossa sul primo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia 2026, conquistando i punti necessari per salire sul podio di Burgas come re degli scalatori. La tappa inaugurale, la Nessebar-Burgas, non presentava pendenze proibitive, ma è stata terreno fertile per i cacciatori di traguardi intermedi. Sevilla è stato lesto a inserirsi nella fuga di giornata, una mossa tattica perfetta orchestrata dal team di Ivan Basso e Alberto Contador.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Giro d’Italia 2026: gli scalatori ed i possibili pretendenti alla maglia azzurraCi avviciniamo a grandi passi verso la prima corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Giro d'Italia, Doris: "La Maglia Azzurra? Iconica, rappresenta i nostri valori"Così Massimo Antonio Doris, Ad di Banca Mediolanum, sull'importanza della Maglia Azzurra a margine dell'evento "Ieri Oggi Domani" per annunciare il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Thomas Pesenti; Giro d'Italia 2026, la Polti VisitMalta svela la sua formazione: debuttano Ludovico Crescioli, Thomas Pesenti e il primo maltese della storia rosa, Andrea Mifsud; Tarozzi e Sevilla ripresi dal gruppo prima dell'inizio del circuito: rivivi il momento; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parte. Giro d’Italia 2026, la prima maglia azzurra è di Diego Pablo SevillaIl corridore della Polti-VisitMalta ha fatto la voce grossa sul primo Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia 2026 ... sportface.it DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Video streaming Rai: Sevilla vince il GPM! (1^ tappa, oggi 8 maggio)Diretta Giro d’Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi venerdì 8 maggio: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa Nessebar-Burgas. ilsussidiario.net È FINITA A SIVIGLIA LA REAL SOCIEDAD DEL "CAMPANO" PELLEGRINO MATARAZZO VINCE LA COPPA DI SPAGNA Battuto l'Atlético Madrid di Diego Simeone in finale ai tiri di rigore allo stadio della Cartuja. Grandi protagonisti il p - facebook.com facebook