Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 si svolge dal 8 al 31 maggio, con partenza e arrivo previsti in diverse località italiane. La corsa si estende su un percorso complessivo di 3459,2 chilometri suddivisi in 21 tappe, che includono vari tratti con dislivelli complessivi di circa 49.000 metri. La gara attraversa diverse regioni del paese, con tappe pianeggianti, collinari e di alta montagna, e presenta un mix di cronometro individuale e tappe di montagna.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, sarà.🔗 Leggi su Today.it Giro d'Italia 2026, le nostre tappe! Notizie correlate Giro d’Italia 2026, il percorso e l’analisi tecnica di tutte le 21 tappeC’è chi lo definisce il Giro più duro degli ultimi decenni e i dati tecnici sembrano confermarlo. Giro d’Italia 2026: il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tutte le salite e i momenti chiaveTAPPE GIRO D’ITALIA 2026 Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km Grande partenza dalla Bulgaria per la Corsa Rosa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli. Giro d'Italia 2026, Magnier vince la 1^ tappa ed è in maglia rosaLa Corsa Rosa parte dalla Bulgaria con una frazione pianeggiante di 147 km adatta ai velocisti. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. In tutto le tappe di questa ... tg24.sky.it Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosaLa prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026 va a Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione 109, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria. Era tra i più ... ilfattoquotidiano.it Ciclismo, #Magnier conquista la prima maglia rosa al #Giro x.com Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook