Giro d’Italia 2026 al via si parte dalla Bulgaria | la tappa di oggi

Il Giro d’Italia 2026 è iniziato venerdì 8 maggio con una tappa in Bulgaria. Questa edizione prende il via dal Paese balcanico, che ha scelto di aprire la corsa rosa con una frazione che si svolge in territorio bulgaro. La partenza della competizione è stata annunciata e si è svolta secondo il programma previsto, con i corridori che sono partiti dalla località scelta per la prima frazione.

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