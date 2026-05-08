Giro 2026 | sfida tra velocisti in Bulgaria per la maglia rosa

Nel Giro 2026, i velocisti si sfidano sulla strada di Burgas, in Bulgaria, per conquistare la maglia rosa. La corsa si concentra sulla volata finale, con l’obiettivo di superare il favorito Jonathan Milan. La pendenza dell’ultimo chilometro potrebbe determinare l’esito, influenzando le strategie dei corridori e la decisione finale sulla linea del traguardo. La competizione resta aperta, con più atleti pronti a tentare l’assalto.

? Punti chiave Chi riuscirà a battere Jonathan Milan nella volata di Burgas?. Come influenzerà la pendenza dell'ultimo chilometro il risultato finale?. Quale corridore può rappresentare la sorpresa per la maglia rosa?. Perché la curva a 270 metri cambierà le sorti della tappa?.? In Breve Percorso di 147 km tra Nessebar e Burgas con salita Cape Agalina al 2,5%.. Favoriti per la volata sono Paul Magnier, Dylan Groenewegen e Arnaud De Lie.. Partenza ore 13.40 a Nessebar con arrivo previsto a Burgas alle 17.05.. Diretta Rai 2 dalle 14:05 e streaming su RaiPlay, Eurosport e Discovery Plus.. Il Giro d’Italia 2026 prende il via oggi in Bulgaria con la prima tappa di 147 chilometri che collegherà Nessebar a Burgas, offrendo una rara opportunità per i velocisti di conquistare la maglia rosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Giro d'Italia 2026: Percorso, Salite Shock e Favoriti. Ecco cosa aspettarsi | MTBT

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