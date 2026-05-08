Giovane mamma muore a 42 anni | Hai insegnato cosa sia il coraggio

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Civitanova e Porto Potenza si piangono Silvia Cesca, una giovane mamma di 42 anni scomparsa dopo aver combattuto una grave malattia. La sua morte ha suscitato dolore tra amici e familiari, che la ricordano per il sorriso e la gentilezza. Silvia Cesca ha affrontato con coraggio la malattia, lasciando un segno forte nelle persone che le erano vicine. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nelle comunità locali.

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Civitanova e Porto Potenza piangono la scomparsa di Silvia Cesca, giovane mamma dal cuore d’oro e dal sorriso contagioso morta a 42 anni, dopo aver lottato contro un male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Originaria di Civitanova ma residente da anni a Porto Potenza, Cesca se ne è andata l’altra notte, nell’abitazione dove viveva con la sua famiglia. Aveva lavorato in un ristorante in centro a Civitanova, poi nel reparto salumeria del supermercato Eurospin di via Fontanelle. Da qualche tempo aveva scoperto di stare male e, nonostante le cure, affrontate sempre con il sorriso e senza mai perdersi d’animo, negli ultimi mesi la situazione si era aggravata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Le pusieron una trampa a su propia hija y ese fue su peor error

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