Giovane 20enne con dipendenza da intelligenza artificiale | a Venezia il primo caso trattato dal servizio sanitario nazionale

A Venezia, il Servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima ha preso in carico una ragazza di 20 anni affetta da una dipendenza comportamentale legata all'uso dell'intelligenza artificiale. Si tratta del primo caso in Italia in cui il servizio sanitario nazionale ha affrontato una dipendenza di questo tipo. La giovane ha iniziato un percorso di trattamento presso il centro specializzato.

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Una ragazza di vent'anni è stata presa in carico dal Servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima di Venezia per una dipendenza comportamentale sviluppata nei confronti dell'intelligenza artificiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dipendenza da intelligenza artificiale, a Venezia il primo caso seguito dal SerdABBONATI A DAYITALIANEWS Una 20enne presa in carico per uso compulsivo dell’Ai A Venezia emerge uno dei primi casi italiani di dipendenza... Intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza in cura al Serd. È una ventenne: «Parla solo con l?algoritmo»VENEZIA - Quell’amica invisibile, “dietro” la tastiera, doveva essere l’unica che la ascoltava e che, un poco per volta e domanda dopo domanda, aveva... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Genova ospita il Symposium WFTC dal 18 al 20 maggio; A Venezia una ventenne in cura per 'dipendenza da Intelligenza artificiale'; 18-20 maggio a Genova il Symposium delle Comunità terapeutiche; Giovane dipendente dall'Ai: primo caso. La ragazza in cura per dipendenza da intelligenza artificialeUna 20enne è stata presa in carico dal Serd dell'azienda sanitaria Ulss 3 di Venezia: la giovane avrebbe instaurato un rapporto morboso con il chatbot, al punto da isolarsi dal mondo reale ... today.it Segnalato un 20enne e proposto il foglio di via per il giovane fermato durante un controllo - facebook.com facebook