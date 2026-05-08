Giornata mondiale dell’asma Esami gratuiti in tutta Italia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma il 5 maggio 2026, la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili ha organizzato un’iniziativa rivolta alle famiglie. Durante questa giornata, saranno disponibili esami gratuiti per la diagnosi e il monitoraggio dell’asma in diverse strutture su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è offrire un momento di prevenzione e sensibilizzazione su questa condizione respiratoria.

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In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026 (5 maggio), la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) rinnova il proprio impegno con un’iniziativa concreta rivolta alle famiglie (nella foto il logo dell’evento). Nel mese di maggio, oltre 55 centri specializzati su tutto il territorio nazionale offriranno spirometrie gratuite per bambini e adolescenti, in giornate dedicate secondo le disponibilità dei singoli centri. Un’opportunità importante non solo per individuare precocemente eventuali problemi respiratori, ma anche per fare chiarezza su sintomi spesso sottovalutati. Tosse persistente, respiro sibilante, fiato corto durante il gioco o l’attività fisica: segnali che vengono ancora troppo spesso considerati “normali” o passeggeri, ritardando la diagnosi e l’avvio di un percorso di cura adeguato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata mondiale dell’asma. Esami gratuiti in tutta Italia Notizie correlate Giornata mondiale dell’asma, visite gratuite per i bambiniIn occasione della giornata mondiale dell’Asma, che ricorre quest’anno il 5 maggio, le Pediatrie dell’Ast di Macerata partecipano all’iniziativa... Giornata mondiale dell’asma, visite e spirometrie gratuite a CastellanetaTarantini Time QuotidianoIn occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, in programma martedì 5 maggio, Castellaneta ospiterà una mattinata dedicata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli gratuiti per la Giornata mondiale dell’asma; Giornata Mondiale dell’Asma - 5 maggio 2026; Giornata mondiale dell’asma, colpisce 1 bambino su 10: campagna Siaip per i genitori; L’ASMA NON FERMA LO SPORT. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE LE PNEUMOLOGIE FERRARESI COINVOLTE PER PROMUOVERE PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE. Giornata mondiale dell’asma: cresce la pneumologia dell’ULSS 9In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, in programma il 5 maggio, si rinnova l’attenzione su una patologia respiratoria che continua ad ... giornaleadige.it Barletta protagonista dell’Asma Day: visite pediatriche gratuite al Dimiccoli per la prevenzione respiratoriaL'Asma Day è una giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull'asma e sulle malattie respiratorie. Viene promossa ogni anno dalla Global Initiative for Asthma, una rete internazionale di espe ... barlettaviva.it Questa risorsa dedicata alla Giornata mondiale delle API presenta varie attività. Ciclo di Vita delle Api: mini book dedicato al ciclo di vita delle api. Pausa Programmata: esercizio di respirazione rilassante. Lettura e Comprensione: storia con domande di com facebook