In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di tutelare e rafforzare un'istituzione che svolge un ruolo fondamentale nel supporto alle persone. La giornata è stata celebrata con interventi e iniziative che hanno ricordato la presenza e l'impegno di questa organizzazione nel fornire assistenza in situazioni di emergenza. È stata ribadita la necessità di mantenere viva questa presenza nel tempo.

ROMA – “Quando un’istituzione diventa indispensabile per il vivere quotidiano, essa va salvaguardata e, possibilmente, potenziata. La Croce Rossa, per la sua attività sul territorio nazionale e in campo internazionale, raccoglie al suo interno sentimenti elevati come l’umanità e caratteristiche non comuni come l’indipendenza, l’imparzialità e, soprattutto, la neutralità. Oggi la festa della Croce Rossa è la festa di tutti i volontari che operano attivamente nei sempre più numerosi scenari di criticità: dai terremoti ai soccorsi in mare, dalle pandemie fino alle emergenze climatiche. Attrezzati con le nuove tecnologie, le donne e gli uomini della Croce Rossa dimostrano come, in un periodo di forte individualismo e di conflitti come quello attuale, si possa riscoprire il vero significato della parola solidarietà”.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata Mondiale della Croce Rossa, Brunetta: “Istituzione che va salvaguardata”

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