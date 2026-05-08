Giornata lupus Quartuccio UniUd | Percorsi dedicati su esigenze giovani donne

In occasione della Giornata mondiale sul lupus, un esperto dell'Università di Udine ha sottolineato l'importanza di creare percorsi dedicati alle giovani donne affette da questa condizione. Durante un evento a Roma, è stato evidenziato che tali percorsi sono essenziali per rispondere alle esigenze specifiche di questa categoria di pazienti. La discussione si è concentrata sulla necessità di strutturare servizi e supporti mirati per migliorare la gestione della malattia.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - La creazione di un percorso dedicato “è fondamentale” per chi ha una diagnosi di lupus eritematoso sistemico. La malattia colpisce infatti “pazienti anche molto giovani, soprattutto donne in età fertile e lavorativa. Bisogna quindi stare molto attenti anche a trattare, oltre all'aspetto clinico, quello psicosociale, con particolare attenzione alla fertilità, evitando terapie non compatibili con la gravidanza o con l'allattamento, o che addirittura possono portare all'infertilità. Accanto a questo, però, dobbiamo renderci conto che siamo di fronte comunque a una malattia cronica, e l'aspetto psicologico non è secondario.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata lupus, Quartuccio (UniUd): "Percorsi dedicati su esigenze giovani donne" Notizie correlate Asse Comune e Regione su scuola, giovani e famiglie. Vescovi: "Progetti concreti in linea con l'esigenze di oggi". Ecco cosa cambia“Ci siamo assunti l’onere e l’onore di definire una visione sulle politiche di sostegno alla natalità e alle famiglie di questa amministrazione,... Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara.