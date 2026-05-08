Domani si svolgerà una giornata dedicata allo sport presso l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro loco. L’evento è dedicato alla memoria di una donna, scomparsa a 47 anni, madre di tre figli, molto conosciuta nella comunità. La manifestazione vuole rendere omaggio alla sua figura e coinvolgere i partecipanti in attività sportive.

L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia in collaborazione con il Comune e la Pro loco organizzano domani la ‘Giornata dello sport’ in memoria di Denise Bardi, scomparsa prematuramente a 47 anni, madre di tre figli, che ha profondamente colpito la comunità santasofiese. Denise era il volto sorridente, educato e professionale della filiale di Banca Intesa San Paolo. Un malore non le ha lasciato scampo mentre stava chiudendo le ultime pratiche della giornata di lavoro, La famiglia Locatelli - Bardi ha scelto a un anno di distanza della tragedia di destinare alla scuola le offerte raccolte in sua memoria, trasformando così il dolore in un gesto di grande generosità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata dello sport in memoria di Denise Bardi

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