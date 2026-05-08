Giorgia Meloni oltre il record di Berlusconi | quella data sul calendario

Un nuovo primato si avvicina nella storia dei governi italiani, con il possibile superamento del record di durata detenuto fino ad ora da un governo guidato dall'ex presidente del Consiglio. La leader attuale, alla guida del paese, ha raggiunto una stabilità che potrebbe portarla a eguagliare o superare quella precedente. La data chiave sul calendario segna un traguardo importante in questa corsa contro il tempo.

Il record assoluto di longevità per un governo, quello di Silvio Berlusconi, è un risultato alla portata per Giorgia Meloni. Ma come sottolinea un retroscena del Foglio, la premier ha tutta l'intenzione di raggiungerlo dando segnali forti in grado di non pregiudicare il vero obiettivo del centrodestra: rivincere le elezioni politiche. Meloni, si legge, "in queste settimane avrebbe accarezzato l’idea di sostituire altri ministri, dopo aver messo alla porta Daniela Santanchè (ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi ). Magari non subito, aspettando la fine dell’estate". Prima, scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, c'è da affrontare temi cruciali per lanciare la volata-2027: l' economia, innanzitutto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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