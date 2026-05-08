Per l’incontro con il senatore Marco Rubio, la premier italiana ha scelto un completo sartoriale rosa, di alta qualità e dal taglio raffinato. L’abbigliamento, elegante e curato nei dettagli, ha accompagnato un look femminile e sobrio. La scelta del colore rosa ha attirato l’attenzione, mentre l’intera mise riflette un’attenzione particolare all’immagine istituzionale. L’evento si è svolto in un contesto ufficiale e formale.

Un completo sartoriale, elegantissimo, di colore rosa: per il suo incontro istituzionale con Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha puntato su un look femminile e chic. Giorgia Meloni, il look con il completo sartoriale rosa. La premier Meloni infatti ha incontrato a Palazzo Chigi, il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Un meeting importante in cui la politica ha sfoggiato un outfit Made in Italy. Per l’occasione infatti ha scelto di indossare un completo firmato Federica Tosi. Si tratta di un brand di vera manifattura con alle spalle una ricerca avanzata riguardo i tessuti e la lavorazione di qualità. Il look, dall’allure internazionale e glam, era composto da un completo sartoriale rosa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgia Meloni, il completo sartoriale rosa e made in italy per l’incontro Marco Rubio

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