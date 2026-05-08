Giorgia Meloni denuncia i deepfake | Foto false create con l’IA per diffondere falsità

La premier ha pubblicato un messaggio sui social, parlando di immagini false create con l’intelligenza artificiale per diffondere notizie false. Ha sottolineato come queste immagini siano spesso confuse con fotografie reali e ha invitato a fare attenzione alla disinformazione online. La questione riguarda soprattutto la diffusione di contenuti manipolati che possono ingannare l’opinione pubblica e influenzare il dibattito pubblico.

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La premier sui social denuncia la diffusione di immagini fake generate con l’intelligenza artificiale e lancia un appello contro la disinformazione digitale. “Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore”. Con un messaggio pubblicato sui social lo scorso 5 maggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha denunciato la diffusione online di immagini manipolate tramite intelligenza artificiale, rilanciando il tema dei rischi legati ai cosiddetti deepfake. Nel post, la premier ha spiegato come alcune immagini circolate in rete siano state artificialmente create e utilizzate per alimentare attacchi politici e diffondere contenuti falsi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giorgia Meloni denuncia i deepfake: “Foto false create con l’IA per diffondere falsità” Notizie correlate Leggi anche: Giorgia Meloni denuncia sue foto create con l’IA: ‘Strumento pericoloso’ Meloni denuncia i deepfake: “Foto false su di me, rischio per tutti”La premier Giorgia Meloni segnala la diffusione di immagini generate con l’intelligenza artificiale e lancia un allarme: “Possono colpire chiunque,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La denuncia social di Giorgia Meloni: Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale; Giorgia Meloni contro i deepfake, in Italia esiste una legge sul tema?; Giorgia Meloni segnala la foto realizzata con l'AI, in questo caso mi ha migliorata, ma deepfake pericolosi; IA, Giorgia Meloni denuncia la diffusione di sue foto false. La denuncia di Meloni: Sul web mie foto false. Bisogna stare attenti al pericolo deepfakeGiorgia Meloni lancia l’allarme contro i deepfake. E lo fa mostrando un esempio di foto falsa, generata con l’intelligenza ... quotidiano.net Foto fake di Giorgia Meloni in rete, la premier: Può capitare a chiunqueFoto false, create con l’intelligenza artificiale e diffuse online per colpire e screditare. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni finisce nel mirino dei deepfake e decide di denunciare pub ... livesicilia.it Il partito di Giorgia Meloni è al 28,6%, in lieve calo. Il Partito Democratico si ferma al 21,5% facebook Giorgia Meloni ha annunciato in pompa magna 10 miliardi per il Piano Casa, ma dopo una settimana dall’approvazione in Consiglio dei Ministri non c’è ancora alcun documento e dei fondi non c’è traccia. Giorgia, forse è arrivato il momento di andare a… cas x.com