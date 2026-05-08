Giorgia Bollati ha commentato con entusiasmo la vittoria a Pagine d’aMare, sottolineando come il mare rappresenti un elemento di unione tra le persone. La scrittrice ha dichiarato che il suo libro nasce da questa ispirazione e ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto durante l’evento. L’appuntamento si è svolto in una località costiera, con la partecipazione di numerosi autori e lettori.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Mi rende molto felice perché questo libro in realtà parte dalla meraviglia, parte da una fascinazione poetica, infantile, anche volendo bambina, per comunicare qualcosa che in realtà poi tra l'altro noi abbiamo scoperto mentre scrivevamo, cioè che non era solo il mare, non è solo il mare, la scienza, gli organismi che sono alla base della vita nel mare e della vita sul pianeta più in generale, ma è un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plankton che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo della rete etrofica".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia Bollati: "Felice 'vittoria' a Pagine d'aMare', il mare ci unisce tutti"

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