Maurizio Sarri resta al centro delle attenzioni nel calcio italiano, con molte discussioni legate al suo possibile ritorno sulla panchina del Napoli. In passato, il tecnico toscano ha allenato la squadra partenopea ottenendo risultati e offrendo spettacolo in campo, anche se non sempre accompagnati da vittorie decisive. Recentemente, alcuni ex calciatori e commentatori hanno ipotizzato un suo ritorno, senza però conferme ufficiali in merito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Maurizio Sarri continua a essere uno dei nomi più discussi in ottica futura per la panchina del Napoli e anche Bruno Giordano non esclude un clamoroso ritorno del tecnico toscano in azzurro. L’ex attaccante di Napoli e Lazio ha parlato ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sul futuro dell’allenatore biancoceleste e sulle possibili evoluzioni del mercato degli allenatori. Nel corso dell’intervento a Radio Laziale, Bruno Giordano ha spiegato come nel calcio nulla possa essere escluso, aprendo concretamente all’ipotesi di un ritorno di Sarri a Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giordano su Sarri: “A Napoli grande spettacolo, ma mancavano i risultati”

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