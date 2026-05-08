Un tempo, il riformismo italiano si presentava come un movimento forte e chiaro, in contrasto con la sua versione attuale, più frammentata e individualistica. In quegli anni, era un approccio che coinvolgeva l’intera scena politica e si basava su obiettivi condivisi, distinguendosi nettamente da quanto si vede oggi. La memoria di quel periodo evidenzia come il riformismo fosse considerato un elemento centrale nel dibattito pubblico.

C’è stato un tempo nel quale il riformismo italiano era vivo e vegeto: più limpido di quello, malmostoso e personalistico, di oggi. Battaglie aspre ma con un certo stile, e molta sapienza. Gianni Cervetti, scomparso ieri alla bella età di 92 anni, di quella vicenda è stato un protagonista serio e autorevole. Dirigente milanese del Partito comunista italiano e poi parlamentare ed europarlamentare, è ricordato soprattutto perché fu l’uomo che, su incarico di Enrico Berlinguer, recise il rapporto economico con l’Unione Sovietica; e dunque perfetto per raccontare, nel libro “L’oro di Mosca”, pubblicato per la prima volta nel 1993, quanto quella sudditanza del Pci avesse inciso nella storia di quel partito.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gianni Cervetti, e il tempo in cui il riformismo era una cosa seria

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Gianni Cervetti è stato tante cose, studente di medicina a Milano, poi studente di economia a Mosca, marito inseparabile di Franchina, padre di Andrea, nonno affettuosissimo di Elena e Elisa, comunista, dirigente sindacale, segretario di federazione, membro - facebook.com facebook

La morte di Gianni Cervetti e gli ultimi scampoli del Pci. Con la sua morte finisce una generazione di dirigenti comunisti che ha segnato una lunga fase della vita politica italiana, grazie all’impegno e alla consapevolezza critica. Di Sergio Soave x.com