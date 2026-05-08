Un padre e una figlia sono scomparsi per evitare l'attenzione dei media, in relazione a un caso che coinvolge una sostanza vietata. La fuga ha sollevato interrogativi sulle indagini della Procura e sulle possibili ripercussioni. Nel corso di un interrogatorio durato quattro ore, è stata ascoltata una donna, nonna di Alice, che ha fornito dettagli sulla situazione familiare. La vicenda tiene sotto osservazione le autorità competenti.

? Punti chiave Come influirà la fuga di Gianni e Alice sulle indagini della Procura?. Cosa è emerso dall'interrogatorio di quattro ore con la nonna di Alice?. Chi sono i responsabili dell'avvelenamento con la ricina avvenuto a dicembre?. Perché la pressione mediatica ha costretto la famiglia a cambiare rifugio?.? In Breve Procuratrice Elvira Antonelli interroga la madre di Gianni per quattro ore a Pietracatella.. Indagini della Squadra Mobile di Marco Graziano su eventi del 24 dicembre scorso.. Alice deve affrontare l'esame di maturità dopo il lutto di dicembre.. La famiglia si è spostata dalla casa della cugina Laura per privacy.. Gianni Di Vita e sua figlia Alice hanno lasciato Pietracatella nei giorni scorsi, dopo aver vissuto in una casa della cugina Laura il periodo successivo al sequestro della loro abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo ricina: padre e figlia fuggono per proteggere Alice dai media

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