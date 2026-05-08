Giallo ricina | padre e figlia fuggono per proteggere Alice dai media

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un padre e una figlia sono scomparsi per evitare l'attenzione dei media, in relazione a un caso che coinvolge una sostanza vietata. La fuga ha sollevato interrogativi sulle indagini della Procura e sulle possibili ripercussioni. Nel corso di un interrogatorio durato quattro ore, è stata ascoltata una donna, nonna di Alice, che ha fornito dettagli sulla situazione familiare. La vicenda tiene sotto osservazione le autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influirà la fuga di Gianni e Alice sulle indagini della Procura?. Cosa è emerso dall'interrogatorio di quattro ore con la nonna di Alice?. Chi sono i responsabili dell'avvelenamento con la ricina avvenuto a dicembre?. Perché la pressione mediatica ha costretto la famiglia a cambiare rifugio?.? In Breve Procuratrice Elvira Antonelli interroga la madre di Gianni per quattro ore a Pietracatella.. Indagini della Squadra Mobile di Marco Graziano su eventi del 24 dicembre scorso.. Alice deve affrontare l'esame di maturità dopo il lutto di dicembre.. La famiglia si è spostata dalla casa della cugina Laura per privacy.. Gianni Di Vita e sua figlia Alice hanno lasciato Pietracatella nei giorni scorsi, dopo aver vissuto in una casa della cugina Laura il periodo successivo al sequestro della loro abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

giallo ricina padre e figlia fuggono per proteggere alice dai media
© Ameve.eu - Giallo ricina: padre e figlia fuggono per proteggere Alice dai media

Notizie correlate

Leggi anche: Giallo della ricina, Gianni Di Vita e la figlia Alice interrogati dai pm: i tanti “non ricordo” e le versioni “concordanti”. Ecco i 5 punti chiave

Svolta nel giallo della ricina, sequestrato il telefono della figlia Alice. Nuovo interrogatorio per la cugina LauraCampobasso, 23 aprile 2026 – Il giallo della ricina segna un momento di svolta, dopo quattro mesi il cerchio sembra stringersi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Campobasso, le nuove rivelazioni sul giallo della ricina e l'ipotesi di un avvelenamento in due tempi: le vittime furono curate con due flebo in casa da un amico; Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente; Campobasso, madre e figlia avvelenate: indagini anche su tensioni tra parenti; Avvelenamento da ricina, l'ipotesi della somministrazione in più fasi. Madre e figlia curate da un amico con 2 flebo.

giallo ricina padre eGiallo della ricina: il quadro si stringe su 4 o 5 persone | Gianni Di Vita: Nessuna tensione in famigliaGiallo della ricina, si stringe il quadro dell'indagine: sono 4 o 5 i soggetti attualmente al centro dell'attenzione degli inquirenti ... ilsussidiario.net

giallo ricina padre eGiallo della ricina, inquirenti a Pietracatella: ascoltata la madre di Gianni Di VitaLa procuratrice di Larino Antonelli: Dobbiamo arrivare alla verità sulla morte di moglie e figlia. La pista familiare resta la più accreditata ... rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.