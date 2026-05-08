Alla presentazione romana di ‘Mai avuto tempo’, il libro autobiografico di Giacomo Maiolini, tantissimi vip. L’evento ha riunito volti noti del mondo della televisione, della musica, dello spettacolo e del giornalismo, confermando il ruolo di Maiolini come figura di riferimento dell’industria discografica mondiale. Tra gli ospiti presenti Milly Carlucci, Manuela Moreno che ha moderato la presentazione con Gabriele Corsi, Pietro Terzini, Ivan Zazzaroni, Iva Zanicchi, Caterina Balivo, Riccardo Rossi, Federico Palmaroli, Dario Marcolin, Roberta Ammendola e Federica Gentile. Nel corso della serata spazio anche alla musica dal vivo con le esibizioni dei Jalisse sulle note di “Dragostea Din Tei” del gruppo moldavo O- Zone e di Ciccio Merolla, con il brano “Malatìa”.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Giacomo Maiolini, il libro del “Signor No di Canzonissima

Giacomo Maiolini, da mago delle hit disco a Canzonissima: Una vita a tempo

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RTL 102.5. . Giacomo Maiolini è stato ospite in #Password per presentarci il suo nuovo libro "Mai avuto tempo" #GiacomoMaioliniRTL1025 Rivedi l'intervista su RTL 102.5 Play - facebook.com facebook