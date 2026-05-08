Venerdì 8 maggio, su Canale 5, torna l’appuntamento serale con “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Ilary Blasi. La puntata si concentra su un confronto tra alcuni dei concorrenti, suscitando aspettative di possibili sviluppi nel corso della serata. La conduttrice romana conduce l’evento, che si preannuncia ricco di momenti di tensione e discussioni.

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GFVIP: ILARY BLASI E QUEL CONFRONTO CHE PUÒ TOCCARE UN NUOVO PICCO

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