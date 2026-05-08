GF Vip stasera su Canale 5 | anticipazioni televoto flash ed eliminati

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale saranno aperti i televoti flash e ci saranno momenti di tensione tra i concorrenti. È prevista anche un’eliminazione a sorpresa, che potrebbe influenzare le dinamiche all’interno della Casa. I telespettatori potranno seguire anche eventuali cambiamenti negli assetti del gioco in base alle scelte dei partecipanti.

Stasera su Canale 5 il Grande Fratello Vip entra nel vivo con una puntata decisiva: televoto flash, tensioni nella Casa ed eliminazione a sorpresa che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco. Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 8, quindicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi scontri nella Casa, i verdetti del televoto e le nuove dinamiche tra i concorrenti. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: sfida tesissima tra le finaliste Con la finale sempre più vicina, cresce la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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