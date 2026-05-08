Gf Vip Raul gela Lucia | pesa il rapporto con Martina De Ioannon

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha cercato un confronto con Raul Dumitras dopo il bacio con Renato Biancardi, ma lui ha deciso di allontanarsi, spiegando che il passato con una donna di nome Martina De Ioannon continua a influenzarlo. Raul ha evitato di menzionare direttamente la donna, ma ha confermato che questa relazione passata ha ancora un peso nella sua vita.

Dopo il bacio con Renato Biancardi, Lucia Ilardo cerca un confronto con Raul Dumitras, ma il gieffino prende le distanze e ammette che il passato con Martina De Ioannon - di cui non fa mai il nome - pesa ancora. Tensione e fragilità emotive nella Casa del Grande Fratello, dove Lucia Ilardo continua a trovarsi al centro delle dinamiche sentimentali che coinvolgono Renato Biancardi e Raul Dumitras. Dopo il bacio con il creator partenopeo Renato, la concorrente ha cercato un nuovo confronto con Raul, ma il faccia a faccia ha confermato una distanza ormai evidente. Nelle ultime ore sulla Casa sono volati i tradizionali aerei dedicati ai concorrenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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