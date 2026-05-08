GF Vip Francesca Manzini sorpresa a nascondere i biscotti sotto l’accappatoio VIDEO | il gesto alle telecamere è esilarante

Nella casa del Grande Fratello VIP, è stato registrato un episodio che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Durante la prima serata, un video ha mostrato una concorrente mentre nascondeva dei biscotti sotto l’accappatoio e cercava di evitare di essere ripresa dalle telecamere. Il momento ha generato numerosi commenti sui social media, diventando rapidamente virale.

Momento esilarante nella casa del Grande Fratello VIP: infatti nella prima serata di oggi è diventato virale un video che vede protagonista Francesca Manzini: la concorrente romana è stata sorpresa mentre nascondeva dei biscotti sotto l’accappatoio, cercando poi di non farsi notare dalle telecamere. Nel filmato, diventato rapidamente virale sui social, la Manzini guarda verso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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