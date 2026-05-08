Genovesi e alpini burberi e forti con tanti valori in comune Il discorso di Salis per l’apertura dell’Adunata

Le autorità locali hanno preso parte alla cerimonia in piazza De Ferrari, dove è stata accolta la Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini. Questo momento ha segnato la conclusione della prima giornata della 97ª Adunata degli Alpini, evento che ha coinvolto partecipanti e pubblico. Sono state annunciate anche le chiusure di alcune strade e sono state fornite indicazioni sul programma completo dell’evento.

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Le autorità liguri hanno accolto in piazza De Ferrari l’arrivo della Bandiera di Guerra del 2°Reggimento Alpini, evento che ha concluso la parte ufficiale della prima giornata della 97° Adunata degli Alpini (a questo link la guida completa con programma, mappa, strade chiuse). La sindaca Silvia.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giunta Salis schierata con chi vuole boicottare l’adunata degli AlpiniSono 62 le medaglie al valore militare concesse agli Alpini che combatterono durante la Resistenza. Salvini attacca Salis sugli Alpini: “Ecco cosa si aspettano i genovesi”Manca poco alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, un ritorno in città a distanza di 25 anni dall'ultima discesa delle Penne Nere. Contenuti di approfondimento Genovesi e alpini, burberi e forti con tanti valori in comune. Il discorso di Salis per l’apertura dell’AdunataL’Adunata non è soltanto una grande festa popolare. È anche un momento di memoria nazionale. È il tempo in cui si ricordano coloro che hanno servito il Paese, chi non è tornato, chi ha affrontato il ... genovatoday.it Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it