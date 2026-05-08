genova tenta di rapire bimbo afferrandolo per collo arrestato

Ieri a Genova si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino di sei mesi che si trovava su un passeggino. Un uomo ha afferrato il neonato per il collo, causando momenti di paura tra i presenti. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo coinvolto nell’episodio. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Momenti di vera paura ieri a Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. Il fatto è accaduto verso le 21:30, quando un trentenne egiziano ha seguito una mamma con i suoi due figli per poi passare all'azione. La donna ha cercato di entrare rapidamente nel portone del palazzo, ma l'uomo è riuscito a introdursi nell'androne tentando di rapirle il bambino. La madre ha quindi iniziato a urlare chiedendo aiuto, mentre il figlio più grande cercava di intervenire venendo però spinto dal trentenne. Le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti e l'uomo è fuggito. Un conoscente della donna ha dato l'allarme alle forze dell'ordine e avvertito il padre dei bambini.🔗 Leggi su Iltempo.it

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