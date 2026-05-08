A Genova, tre volontari alpini sono intervenuti al porto per soccorrere un uomo colto da infarto. In circa dieci minuti, hanno praticato le prime manovre di rianimazione, continuando per circa altri dieci prima dell'arrivo dei medici. I professionisti del pronto soccorso dell'ospedale Galliera hanno quindi completato le cure, stabilizzando il paziente. L’intervento complessivo si è concluso con esito positivo.

? Punti chiave Come hanno gestito i tre volontari i venti minuti di manovre?. Chi sono i medici che hanno completato l'intervento al Galliera?. Perché la Regione Liguria ha consegnato una bandiera ai soccorritori?. Cosa è successo quando il paziente ha incontrato i tre alpini?.? In Breve Massimo Nicolò ha consegnato la bandiera della Regione Liguria ai tre volontari.. Il team medico del Galliera include Andrea Rolandi, Marco Lattuada, Stefano Benedetto e Marina Terrile.. Le manovre di massaggio cardiaco e defibrillazione sono durate circa venti minuti.. Il Gruppo intervento medico chirurgico Alpini conta circa un centinaio di volontari specializzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, miracolo al Porto: tre alpini salvano un uomo con l’infarto

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